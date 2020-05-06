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影／麗明營造吳春山的斜槓人生：追求夢想永不嫌晚

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山（右）熱愛公益活動，今年從龍寶建設董事長張麗莉（左）手中，接下台灣身心障礙藝術發展協會理事長一職，提供身心障礙者一個發光發熱的舞台。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（右）熱愛公益活動，今年從龍寶建設董事長張麗莉（左）手中，接下台灣身心障礙藝術發展協會理事長一職，提供身心障礙者一個發光發熱的舞台。記者趙容萱／攝影

麗明營造董事長吳春山蓋了「最難蓋建築」台中國家歌劇院享有盛名，他愛寫文章、唱歌、用手機拍照，更愛分享，出了6本書、6張CD、辦過攝影義賣個展，創作不輟，更愛做公益，他不但長期舉辦捐血活動，催生的台灣行動菩薩助學協會邁入第16年，今年接任台灣身心障礙藝術發展協會理事長，提供身心障礙者一個發光發熱的舞台。

吳春山說，天下雜誌今年初報導，「夢想永遠不會嫌晚」，不會因為你是六十幾歲而不敢夢想，報導5位60多歲才開展另一種人生，他現在也60多歲，應該還可以去嘗試更多不一樣的興趣，追求夢想「只要願意踏出去，永遠不嫌晚」。

吳春山指出，「世界第九大地標建築」台中國家歌劇院無樑柱的曲牆建築工法沒人做過，工程浩大且困難，連續流標5次、嚇跑了20家包商，他憑一股使命感接下，花5年完工，壓力大，他培養出很多興趣紓壓，他打禪七、堅持日走萬步，抽空灌製108首閩南語歌、6張CD，藉此與朋友分享，還在國家歌劇院登台獻唱圓夢。

吳春山發現，閱讀能帶給他正能量，年輕時在工地監工，晚上常在工寮一邊幫工人燒開水，一邊看書、寫筆記，養成閱讀做筆記的習慣，也把書香推廣到公司，每天上午7時50分到8時20分，是麗明營造讀書會時間。

吳春山愛旅行，麗明營造總部地下室「諸事如意館」，收藏從世界各國帶回的1.2萬個「豬」藝品，還有滿滿6大儲櫃各地特色公仔手工藝品，讓他回想當初旅遊情景，尤其是看到圓滿、憨厚又討喜的豬，一整天工作疲累、壓力都紓解了。

吳春山從十多年前手機有拍照功能開始，就愛拿著手機記錄當下片刻的美好，照片不但自己看，也和別人分享，他還在公司舉辦攝影比賽，鼓勵員工拍下觸動人心的好照片，並且在公司周年慶頒獎。他說，未來還會有更多作品出現，他還想辦不同主題的攝影義賣展。

麗明營造總部地下室「諸事如意館」，收藏麗明營造董事長吳春山從世界各國帶回的1.2萬個「豬」藝品。圖／麗明營造董事長吳春山提供
麗明營造總部地下室「諸事如意館」，收藏麗明營造董事長吳春山從世界各國帶回的1.2萬個「豬」藝品。圖／麗明營造董事長吳春山提供
麗明營造董事長吳春山愛唱歌，出了6張CD，還在自己蓋的國家歌劇院登台獻唱2首歌曲圓夢。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山愛唱歌，出了6張CD，還在自己蓋的國家歌劇院登台獻唱2首歌曲圓夢。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山愛拍照，辦過「移動中的風景」攝影義賣個展，他的作品還在累積中，他計畫再辦多場攝影展義賣，所得全數捐做公益。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山愛拍照，辦過「移動中的風景」攝影義賣個展，他的作品還在累積中，他計畫再辦多場攝影展義賣，所得全數捐做公益。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山愛唱歌，出了6張CD，還在自己蓋的國家歌劇院登台獻唱2首歌曲圓夢。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山愛唱歌，出了6張CD，還在自己蓋的國家歌劇院登台獻唱2首歌曲圓夢。記者趙容萱／攝影

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