影／麗明營造吳春山的斜槓人生：追求夢想永不嫌晚

麗明營造董事長吳春山蓋了「最難蓋建築」台中國家歌劇院享有盛名，他愛寫文章、唱歌、用手機拍照，更愛分享，出了6本書、6張CD、辦過攝影義賣個展，創作不輟，更愛做公益，他不但長期舉辦捐血活動，催生的台灣行動菩薩助學協會邁入第16年，今年接任台灣身心障礙藝術發展協會理事長，提供身心障礙者一個發光發熱的舞台。

吳春山說，天下雜誌今年初報導，「夢想永遠不會嫌晚」，不會因為你是六十幾歲而不敢夢想，報導5位60多歲才開展另一種人生，他現在也60多歲，應該還可以去嘗試更多不一樣的興趣，追求夢想「只要願意踏出去，永遠不嫌晚」。

吳春山指出，「世界第九大地標建築」台中國家歌劇院無樑柱的曲牆建築工法沒人做過，工程浩大且困難，連續流標5次、嚇跑了20家包商，他憑一股使命感接下，花5年完工，壓力大，他培養出很多興趣紓壓，他打禪七、堅持日走萬步，抽空灌製108首閩南語歌、6張CD，藉此與朋友分享，還在國家歌劇院登台獻唱圓夢。

吳春山發現，閱讀能帶給他正能量，年輕時在工地監工，晚上常在工寮一邊幫工人燒開水，一邊看書、寫筆記，養成閱讀做筆記的習慣，也把書香推廣到公司，每天上午7時50分到8時20分，是麗明營造讀書會時間。

吳春山愛旅行，麗明營造總部地下室「諸事如意館」，收藏從世界各國帶回的1.2萬個「豬」藝品，還有滿滿6大儲櫃各地特色公仔手工藝品，讓他回想當初旅遊情景，尤其是看到圓滿、憨厚又討喜的豬，一整天工作疲累、壓力都紓解了。