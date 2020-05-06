怕紓困金被銀行扣押？新北勞工局：可申請現金支票

立委反映有民眾申請紓困補助3萬元，卻因與銀行有債務，入帳馬上遭扣押。新北市政府勞工局今天表示，只要在申請時向受理的職業工會表明，檢附債務證明，填寫「現金支票申請單」，可免除紓困金被扣除的困擾。

勞工局表示，法令保障債務人依法領取社會福利津貼、社會救助或補助，不得作為強制執行標的，但如果被扣押後訴請返還需要時間，還是建議事先說明，申請現金支票避免困擾。

勞動部4月下旬推出「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」，投保職業工會、薪資2萬4千元以下、2018年綜合所得稅未達課稅標準的勞工可申請總計3萬元補助。

但部分申請人屬於「警示帳戶」，補助金一入帳就會被扣押。勞工局長陳瑞嘉表示，紓困屬於特殊例外，勞工局先前已和職業工會溝通，只要勞工在申請給付時向工會說明，在系統上註記，填寫申請書經勞保局審核後，可以開立現金支票方式發給紓困金。