急難紓困擴大補助首日 台南破萬人領表

今天是急難紓困擴大補助第一天，台南市破萬人領表，實際受理2千多件，諮詢電話或是到區公所詢問的也有1萬多人，區公所人員忙翻天。台南市各區公所今天召集里幹事協助填寫資料、收件，加快作業流程，希望讓民眾盡快完成申請程序。

因應新冠肺炎疫情，衛福部擴大急難紓困補助對象，針對沒有投保公、農、勞保等社會保險，且收入低於最低生活費2倍者，每戶加發1萬元急難紓困金，今天開始開放申請。

台南市民政局統計，今天諮詢人數共有1萬5400人，領表有10158人，實際受理2077件，以安南區受理345件最多，其次為南區338件、中西區235件。

領表則是安南區1100人最多，永康區1035人居次，南區920人、北區868人、東區850人。