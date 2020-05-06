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北市府：錢櫃承諾預付罹難者家屬200萬賠償金

中央社 / 台北6日電

錢櫃KTV林森店火警釀6死，台北市法務局今天表示，錢櫃承諾即刻預付罹難者家屬新台幣200萬元賠償金，另加發目前仍在加護病房傷者10萬元慰問金。

法務局發布新聞稿指出，錢櫃對上次調查會議研議成立信託專戶，未有正面回應，昨天再邀錢櫃及富邦產險召開第2次調查會。錢櫃會中提及針對火災事故，有資力、絕對負責到底，暫無開立信託專戶計畫。

法務局表示，為保障受害者及其家屬權益，即刻要求錢櫃研議預付部分賠償金予罹難者家屬，並提高重傷者慰問金。錢櫃代表會中承諾，為讓罹難者家屬可安心治喪，先預付200萬元賠償金，另針對仍在加護病房傷者，提供10萬元慰問金，展現賠償誠意。富邦產險提及，將全力協助錢櫃，從寬、從速辦理後續理賠事宜。

法務局也要求錢櫃應積極關懷所有受害者及其家屬，並定期向市府回報各傷亡者關懷處理進度。

法務局表示，8日將召開受害者及其家屬法律權益保障說明會，當天會收集出席受害者及其家屬意願及訴求後，陸續安排調解會議，協助受害者向錢櫃請求賠償。

法務局指出，受害者或其家屬有法律疑義，可打1999轉7812或1028；外縣市民眾可打（02）27208889轉7812或1028，將提供法律諮詢。

錢櫃 事故

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