板橋愛心慈善會率志工縫4千口罩套 捐第一線防疫人員

為感謝第一線防疫工作人員，新北市板橋愛心慈善會理事長石一佑率領20多位志工，縫製4000組口罩套，連同4000組口罩夾，今天捐贈給新北市政府，社會局表示，將轉贈給一線防疫人員和弱勢家庭。

板橋愛心慈善會將總計8000組的口罩套與口罩夾，及謝進興與衆晟公司各捐贈50組法蘭絨毯手提禮盒、美濃油漆公司捐贈50個溫馨安眠枕頭、萬瑞廣告公司捐贈100包軟糖等，一同捐贈給市府。

石一佑表示，從挑選材料到縫製完成，志工都是利用下班後的休息時間趕工，總計花費約1個多月的時間，這些口罩套採用高級棉紗縫製，非常透氣，而且顏色多彩亮麗，不僅搭配口罩具防疫功能，戴起來也非常舒適美觀，在長期的「口罩人生」中，多點活力和色彩。

社會局長張錦麗表示，這些口罩套和口罩夾等，將分送給消防局、環保局、教育局、警察局及各區公所一線防疫工作人員使用，希望這些辛苦身處高風險的工作人員能多一層防護。其他軟糖、禮盒和棉被枕頭將送給板橋區的弱勢家戶。