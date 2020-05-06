寬頻高畫質監控 金山國小即時掌握水情
五月正式進入防汛期，幾年前的六二雨災重創北海岸，金山國小的低窪處也受淹水之苦，為要在防汛期前做好準備，特別於校園低窪易淹水處，裝設台灣大寬頻的水情監控系統，高畫值的監看鏡頭搭配網路，讓校園即時水情透過手機一手掌握。
當年六二雨災的情況還歷歷在目，而金山國小位處金山市區，也算是高處，卻都還是面臨積淹水的狀況，排水不及就連地下室都遭殃。
金山國小校長戴雲卿說，有了即時的監看系統，透過畫面可以瞭解校園低窪處是否有淹水情況，也能夠透過尺標知道水淹多高，如此一來可以作為示警的功用，也可以提醒周邊校區當前狀況。
當淹水災情發生，校長與教師們就算不在現場也能夠做出最即時的判斷，讓校園災情降到最低。
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