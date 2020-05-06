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綠北市黨部主委選舉 薛凌控遭跟蹤王孝維否認

中央社 / 台北6日電

民進黨台北市黨部主委改選白熱化，前立委薛凌今天與律師召開記者會說，參選至今，對手攻擊、抹黑且派員跟蹤支持者和助理，團隊安全受威脅。王孝維表示，他沒做這樣的事。

民進黨地方黨部主委5月24日將改選，台北市黨部主委有海派推選的前台北市議員王孝維、綠色友誼連線的前立委薛凌登記參選。

薛凌今天與委任律師召開記者會，薛凌說，從她參選至今，對手攻擊、抹黑，且派員跟蹤她的支持者和競選團隊，因擔心競選團隊人身安全，才開記者會，也不排除依法提告。

薛凌競選團隊委任律師詹晉鑒指出，對手透過媒體提及薛凌在文宣品內送地瓜及其他禮品，都非事實，影響薛凌人格，今天會向檢方提誹謗告訴。

詹晉鑒表示，對手曾擔任某公司代表人，此公司負責人有黑道背景及曾違反相關案件，呼籲王孝維對外說清楚與此公司的關係。

薛凌拿出圖片說，這是她的競選團體拜票時被跟監畫面，開記者會是因競選團隊及支持者個人隱私受威脅，「她不怕黑道，希望有事衝著她，不要針對團隊」。

王孝維接受媒體電話聯訪時說，不可能，他沒做出這樣事情，對手指控他有這樣行為，請拿出證據，只要對方提告，會反提誣告，希望有乾淨選舉，也可請黨中央找對手與他合開聲明記者會。

此外，王孝維在社群網站臉書（Facebook）發文表示，17歲時因誤交損友捲入當時唯一死刑強盜罪，遭判刑，退伍後，從王焜松改叫王孝維，展開全新人生，認真從事電子音響業，自省從事公益，同時不缺席每場民主活動，也加入民進黨。

他說，代表民進黨參與選舉，當選3屆台北市議員，第4次競選連任落選，選舉過程沒人知道王焜松，否則選舉期間，王焜松一定被挖且被攻擊，這也證明王孝維非黑道。

記者會 民進黨

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