雙溪內挖路纜線亂影響消安 地方盼地下化

新北市雙溪區內挖路纜線牽引雜亂，不但影響美觀，也造成消防雲梯車或大型吊車無法進入，影響救災工作。昨(5)日新北市議員林裔綺邀集台電等相關單位辦理會勘，希望透過電纜線路地下化，保障消防用路安全進出。

雙溪里長盧燈煌表示，內挖路週遭五六十戶里民沿平林溪而居，道路不寬卻串接了密密麻麻的電纜線路，不僅時有衣物掉到線上難以撿拾的危險，兩層樓以上的高度被電線佔據，連要架設梯子，搬運重物、洗刷牆壁都有困難。

為了預防內挖路發生火警，消防雲梯車無法進出的難題，這次市議員林裔綺邀集台電單位、市府養工處、經發局、公所、里長前來內挖路會勘，透過里長建議設置變電箱的位置，思考設計電纜地下化的規劃。

新北市議員林裔綺表示，這次內挖路響應市府力推電纜地下化的政策，將由台電與公所分攤經費施作，雙溪公所需支付的一百多萬元，她會爭取補助，希望盡快能動工施作，讓電線凌亂產生的危險與不便降至最低。