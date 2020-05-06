宗教界挺防疫 清水巖祖師廟捐10萬基金
新型冠狀病毒疫情在台灣逐漸趨緩，是全國第一線防疫人員辛苦的付出，因此淡水清水巖祖師廟在區長巫宗仁的邀請之下，捐出10萬元，要給新北市政府做為防疫基金來使用，希望拋磚引玉，為防疫工作盡一番心力。
淡水清水巖管理委員會主委李宗燦表示，過去祖師廟每年都會定期舉辦獎助學金的發放，並且捐出最少兩次以上的物資給需要的弱勢民眾，時常舉辦公益活動照顧在地淡水北海岸的市民，而對於這次疫情影響，更捐出了10萬元，
淡水清水巖今年為了疫情，配合市府超前佈署，將一年一度的大拜拜活動取消，更捐助了十萬元的防疫基金。區長巫宗仁也特別代表市長頒發感謝。
區長巫宗仁表示，對此表達感謝，而這樣的舉動更是拋磚引玉，希望有愛心的單位或民眾大家一起來支持防疫工作，做公益。
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