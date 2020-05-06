貨車加油門煞車太刺耳 貢寮設噪音監測

新北市貢寮區澳底的仁和路屬於台二線濱海公路，行經市區道路時，大貨車趕送貨的上坡催油門聲及紅綠燈前的煞車聲，都相當刺耳，吵得居民無法休息入睡。經過貢寮區公所和里辦公室反應後，裝設了噪音監測器，希望透過數據即時上傳，提醒政府重視澳底地區的噪音問題。

貢寮區澳底的仁和路不僅是來往漁港、澳底國小、商家市區的要道，也是許多大車來往台北宜蘭的必經之路，路旁兩側的居民卻得承受大車行駛的危險與吵鬧，個個怨聲載道。

仁里里長吳勝福表示，仁和路除了因大車長期行駛造成的路面不平破損外，因為上坡而使得大車踩油門聲格外刺耳，還有因紅綠燈煞車時發出的高頻「嗯」聲，也是擾人清夢，在與貢寮公所向環保局反應後，昨天下午裝設了噪音監測器，盼用數據向市府工務局要求重視。

大車轟隆隆，在騎樓的談話聲都會被淹沒，更何況半夜間許多大車準備出發送貨，車速快聲音大，民眾半夜被驚醒難以再度入睡，有些居民乾脆三四點就不睡了，大大影響作息，期盼隨時上傳數據的噪音監測，能反應里民的生活狀況，讓吵雜的日常獲得改善。