致力族群兼顧家庭 原住民連利沙獲模範母親

疫情造成許多大型活動停辦，新北市汐止區公所今年的模範母親表揚，也改由區長登門拜訪，送上匾額和禮物祝賀。其中一位阿美族的媽媽連利沙，不但是汐止最年輕的模範母親，也是代表原住民的得獎者。

趕在母親節前夕，汐止區長陳健民這幾天忙著到轄區內的模範母親家送禮祝賀，這一站的這位已經當阿嬤的連利沙52歲，不但是今年汐止區48位模範母親中最年輕，身為阿美族，對於原住民事務的參與及原住民傳統慶典文化的發揚與推廣總是不遺餘力，把家庭也照顧的很好，家裡的三個小孩也長大了各有成就，所以，保新里長吳明道今年也推派他為模範母親。

新北市原住民議員楊春妹也一起上門道賀，送上牌匾，並且還貼心送上小禮物，拿出絲巾為媽媽帶上，還帶了口紅相送，要媽媽在家也要漂漂亮亮，而汐止區長陳健民也代表市長送上祝福，讓模範母親很感動。

連利沙說，謝謝我們的里長推舉我當今年的模範母親，也感謝新北市議員楊春妹、區長來，還送來市長侯友宜的祝賀匾額。

汐止區公所辦理模範母親到府致贈活動，今年共計48位模範母親，其中市級模範母計3位，分別為湖蓮里歐陽蔡淑貞、新昌里謝李麗雲及城中里黃美玲，至於區級模範母親計45位，而今年模範母親中最高齡的99歲模範母親歐陽蔡淑貞，育有3女2子，熱心公益，雖年歲已長，仍不忘帶頭參加公益活動。