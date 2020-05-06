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紓困從寬認定 侯友宜：不要跟艱苦人計較

中央社 / 新北6日電

新台幣1萬元急難紓困申請今天上路，新北市長侯友宜除要求公所從寬認定外，在視察汐止區公所作業情形時表示，政府講得很大方，基層也要做得很大方，不要跟艱苦人計較。

侯友宜今天上午召開市政會議時，對於各區反映紓困案認定困難及民眾抱怨等問題，他當場裁示，民眾申請時可寫切結書自負法律責任，他要求各區公所從寬認定，資料從簡、從速發放，行政責任由他來扛。

隨後，侯友宜還率相關局處首長前往汐止區公所視察因應疫情擴大急難紓困相關作業，一一與排隊等候的民眾致意及聽取意見，並慰問公所同仁的辛勞。

侯友宜接受媒體聯訪時指出，非常可惜，這麼好的政策，地方都未收到中央要怎麼做的指示，直到昨天晚上11、12時還不斷地去詢問，總算在昨天詢問到深夜才有整體作法，卻要民眾準備密密麻麻的資料。

他表示，不管是賣玉蘭花、臨時工或是攤販、舉牌子的人，面對繁瑣程序當然會有很多抱怨，他才要求當基層很難去認定舉證時就寫切結書、自負法律責任，這是一個變通的辦法。

侯友宜說，「我今天特別跟我們所有的區長、區公所夥伴說，政府講得很大方，我們基層也要做得很大方，絕對不能跟這些艱苦人計較」，一律從寬認定，有什麼資料就收什麼資料，沒有資料寫切結書並說明要自負法律責任。

他強調，大家要好好地拚防疫，也要拚紓困，讓政府的美意不要打折扣，要說得大方，做得也大方；他也盼中央在擬定政策的同時，真的要到基層來了解實際作業的狀況，不然落差會很大。

侯友宜 汐止

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