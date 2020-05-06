拚防疫忽略地方經濟？ 侯友宜強調2點均為市府歲入重點

因應新冠肺炎疫情及紓困方案，中央、地方齊心共打防疫戰，然有議員指出，去年議會預算全數通過，今年受到疫情影響，對於預算未執行部分，是否考慮振興券？新北市長侯友宜表示，錢要用在刀口上，目前防疫及拚經濟為2大重點。

去年議會的預算幾乎全數通過，被問到今年增加的歲入將如何運用？侯友宜表示，防疫物資以外能夠紓困的會盡量紓困，幫助大家度過這次的難關，若能拚經濟給大家力量也會努力，今年防疫顧好讓市民健康是重點，接下來就是拚經濟，而預算也會著重在這兩大重心。

被問到有議員指出，防疫造成很多預算尚未或未能執行，是否考慮以振興券或其他方式回饋民眾？侯說，目前因應現階段有很多振興經濟的方式。

地方採用很多紓困方式來減少民眾所需負擔的責任，像是公有場地租金減半等，而這些紓困方式皆會影響市府稅入，所以要未雨綢繆，想清楚「錢要用在刀口上，一分一毛都要用在有意義、能復甦經濟重建的地方。」