保護螢火蟲不受光害 平溪區公所用紅色玻璃紙包住路燈

每年4到6月是賞螢季，為了保護平溪當地的螢火蟲生態，平溪區公所在馬路旁的路燈包上數層紅色玻璃紙，新北市農業局表示，現在路燈多選用省電節能的LED燈，為了減少對螢火蟲的光害，才包上玻璃紙。

農業局表示，盤點新北全區螢火蟲現蹤地，平溪螢火蟲豐度為新北之首，包括平溪、十分、菁桐老街外圍附近的山路、臺灣煤礦博物館、平湖森林遊樂區、望古農路及火燒寮農路等區段。

螢火蟲專家吳加雄表示，紅色光頻對螢火蟲求偶行為干擾最少，能有效降低對螢火蟲傷害，也不會影響夜間用路人行車或走路安全。

平溪區公所經指導後，從2016年起，每到繁殖季節，就會在螢火蟲出沒山徑的路燈包上玻璃紙，今年是從5月到6月中，將視狀況而調整作法。

農業局表示，目前只有平溪的路燈有包玻璃紙，因為平溪的螢火蟲是可以在馬路邊就可看到，像其他土城、烏來、新店等區，都要前往山上才可看到螢火蟲，加上現在為了省電節能，燈泡都是選用LED燈，但LED燈光線很亮，為了減少光害保護螢火蟲，才用玻璃紙包住燈泡。