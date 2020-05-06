北投會館今起部分開放營運 戴口罩量體溫實名制進場

新冠肺炎疫情近來趨緩，台北捷運公司營運的北投會館，配合北市府疫情小組應變會議決議，今天（6日）起分區開放營運，除游泳池、兒童遊樂場及學員宿舍仍暫停開放外，包含「逃生體驗營」、「活動中心」及「訓練教室」，都重新開放，民眾進場則要戴口罩、量體溫、實名登記，會館也宣導民眾注意社交距離。

北捷公司表示，位於北投機廠內的北投會館，目前有四大營運區域，包括活動中心、訓練教室、學員宿舍及逃生體驗營，3月25日起配合防疫政策暫停對外開放，4月30日疾管署公布「COVID-19 疫情期間民眾假期生活防疫指引」，希望民眾在維持個人防疫措施的情況下，如勤洗手、保持社交距離及搭乘大眾運輸時戴口罩，兼顧防疫與民眾的生活品質，逐步回歸正常生活。