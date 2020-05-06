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北投會館今起部分開放營運 戴口罩量體溫實名制進場

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
新冠肺炎疫情近來趨緩，台北捷運公司營運的北投會館，配合北市府疫情小組應變會議決議，今天（6日）起分區開放營運，包含「逃生體驗營」、「活動中心」及「訓練教室」，都重新開放。圖／北捷提供
新冠肺炎疫情近來趨緩，台北捷運公司營運的北投會館，配合北市府疫情小組應變會議決議，今天（6日）起分區開放營運，包含「逃生體驗營」、「活動中心」及「訓練教室」，都重新開放。圖／北捷提供

新冠肺炎疫情近來趨緩，台北捷運公司營運的北投會館，配合北市府疫情小組應變會議決議，今天（6日）起分區開放營運，除游泳池、兒童遊樂場及學員宿舍仍暫停開放外，包含「逃生體驗營」、「活動中心」及「訓練教室」，都重新開放，民眾進場則要戴口罩、量體溫、實名登記，會館也宣導民眾注意社交距離

北捷公司表示，位於北投機廠內的北投會館，目前有四大營運區域，包括活動中心、訓練教室、學員宿舍及逃生體驗營，3月25日起配合防疫政策暫停對外開放，4月30日疾管署公布「COVID-19 疫情期間民眾假期生活防疫指引」，希望民眾在維持個人防疫措施的情況下，如勤洗手、保持社交距離及搭乘大眾運輸時戴口罩，兼顧防疫與民眾的生活品質，逐步回歸正常生活。

北捷說，考量讓民眾逐步回歸正常生活，北市府疫情小組在昨天的應變會議中決議，從今天開始，北投會館包括逃生體驗營、活動中心及訓練教室，重新開放使用；由於會館位於機廠內，視為捷運系統延伸，因此也要求民眾要戴口罩。

新冠肺炎疫情近來趨緩，台北捷運公司營運的北投會館，配合北市府疫情小組應變會議決議，今天（6日）起分區開放營運，包含「逃生體驗營」、「活動中心」及「訓練教室」，都重新開放。圖／北捷提供
新冠肺炎疫情近來趨緩，台北捷運公司營運的北投會館，配合北市府疫情小組應變會議決議，今天（6日）起分區開放營運，包含「逃生體驗營」、「活動中心」及「訓練教室」，都重新開放。圖／北捷提供

疫情 北投 社交距離

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