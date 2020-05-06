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汐止拱北殿協助防疫不餘遺力 捐20萬基金齊心抗疫

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
汐止拱北殿為協助市府防疫作業，捐贈20萬元防疫基金及康復巴士。記者胡瑞玲／攝影
汐止拱北殿為協助市府防疫作業，捐贈20萬元防疫基金及康復巴士。記者胡瑞玲／攝影

農曆4月14日為孚佑帝君聖誕，今年適逢建廟120周年，然受到新冠肺炎疫情影響，廟方避免信眾群聚，不僅暫延系列活動，更捐贈20萬防疫基金及康復巴士協助市府，新北市長侯友宜前往汐止拱北殿參拜，祈求護國佑民、疫情早日退散，並致贈「孚佑四方」匾額，感謝廟方慈悲濟世，與政府齊心強化防疫工作。

侯友宜表示，汐止拱北殿是地方的重要信仰中心，經常舉辦弱勢關懷活動、每年發放學生清寒獎助學金、發送白米及物資給弱勢機構和家庭。

今年更因應疫情捐贈20萬防疫基金及1輛康復巴士來協助市府防疫，為此，除了參拜孚佑帝君祈求護國佑民、疫情早日退散外，更致贈「孚佑四方」匾額，感謝廟方。

汐止拱北殿董事長林賴松表示，今年適逢建廟120周年，原訂3月舉辦建廟120周年系列活動，但受到疫情衝擊且避免信眾有群聚感染風險，皆將活動往後順延，全力配合市府防疫工作。

此外，拱北殿也呼籲信眾，進廟參拜時務必戴上口罩，廟方也會實施各項防疫消毒措施，請大家齊心協力一同防疫。

新北市民政局長柯慶忠表示，拱北殿又稱汐止仙公廟，廟殿古樸素雅，後山古老石橋加上秋冬滿山的楓紅，每年皆會吸引大批人潮，是北台灣知名的賞楓景點。

今年廟方為慶祝建廟120周年，原訂核發48萬2000元來提供130名獎助學金，特地再增加41個錄取名額，增發16萬4000元，總計核發64萬6000元、共有171人受惠。

新北市長侯友宜今前往汐止拱北殿參拜，並致贈「孚佑四方」匾額。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往汐止拱北殿參拜，並致贈「孚佑四方」匾額。記者胡瑞玲／攝影

疫情 汐止

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