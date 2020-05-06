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文萌樓啟動修復工程 北市文化局向屋主、日日春致歉

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
屋主林麗萍（左一）、日日春協會秘書郭姵妤（中）、文化局副局長田瑋（右）於開工現場合影。記者趙宥寧／攝影
屋主林麗萍（左一）、日日春協會秘書郭姵妤（中）、文化局副局長田瑋（右）於開工現場合影。記者趙宥寧／攝影

台北市歸綏街文萌樓市定古蹟命運多舛，歷經多年興訟爭議，今早正式啟動古蹟修復工程。文化局副局長田瑋到場參與，針對過去文化局協調瑕疵，現場更向日日春關懷互助協會、屋主林麗萍道歉，文萌樓古蹟修復跨出第一步，預計110年5月13日完工。

文萌樓早期為公娼館，後因政府廢娼政策，轉作為抗爭總部，見證台灣反廢娼運動史，2006年被認定為市定古蹟，日日春關懷互助協會活化，2011年新屋主林麗萍買下地上權，要求日日春搬出，雙方纏訟多年，日日春最終敗訴，2017年10月20日離開文萌樓。

但林麗萍買下後，起初未積極維護，房舍破舊不堪，文化局到場會勘，五年來開罰2次共80萬元，一度也曾走上協議價購一途，後因價購金額談不攏而破局。不過，2018年林麗萍找上建築師呂大吉，委託提出「修復再利用計畫」，過程中也與日日春交流意見，逐步化解危機。

田瑋今也到復工現場，致詞時表示，過去日日春跟文化局持相反立場，現在有一致目標，希望能將文萌樓過去的歷史脈絡，與城市發展並存共榮。

田瑋也回顧過往興訟脈絡，向林麗萍與日日春致歉。他說，林麗萍跟前屋主林一桂買下地上權後，處理過程中確實讓林麗萍受委屈，林小姐有心處理，只是不知道怎麼做，產生很大誤解，文化局當時還以行政罰開罰兩次，因房產登記在孩子名下，小孩才剛出生就受罰。

文萌樓經文資審議通過後，2019 年獲北市文化局及文化部文化資產局修復再利用工程補助經費共計800萬元，加上屋主的自籌款，終於啟動文萌樓修復工程，預計明年5月就會完工。

呂大吉也開玩笑說，「其實我也很喜歡被文化局罰80萬，因為罰了80萬，可以補助800萬」，未來會繼續維護，現階段先把古蹟修復完成，未來的再利用部分，仍須靠民間團體、屋主、政府三方共同努力。

林麗萍則表示，先生當時買下房子，派她去前線與日日春協調，雖然過程並非順遂，但她也坦言，能促成古蹟修復是冥冥之中的註定，歷經多年經營與觀察，她也體悟到文萌樓的歷史定位，有溫度也有人性，「感謝日日春教會我，也讓我懂，我真的會愛惜它。」

日日春協會秘書郭姵妤今也到場，受訪時表示，文萌樓自1997年反廢娼運動開始，與128位公娼一同走來，15年前被認定為市定古蹟，指定理由更闡述了性產業、反廢娼運動中心的價值，等同肯認公娼運動，也彰顯性產業歷史保存的重要性。

郭姵妤說，過去幾年間，雖與屋主林麗萍曾有不快，但林小姐確實體認到古蹟不容易，2年前也與建築師呂大吉談合作，日日春希望能基於公共性、公益價值，讓空間繼續存在，而不是被私人所用，不管是文資空間、導覽，皆希望能為性產業去除汙名，讓小姐的故事被看見。

文萌樓修復後，一樓會規劃文萌樓相關歷史資訊、文物、照片及執業場景展示空間，二樓則會提供藝文、公益團隊進駐並協助管理古蹟，盼透過全面性修復工程進行及再利用的推動，不僅讓文資保存與都市發展共存，也深化城市歷史意涵。

文萌樓早期為公娼館，後因政府廢娼政策，轉作為抗爭總部，見證台灣反廢娼運動史。記者趙宥寧／攝影
文萌樓早期為公娼館，後因政府廢娼政策，轉作為抗爭總部，見證台灣反廢娼運動史。記者趙宥寧／攝影
屋主林麗萍買下後，在屋內製作介紹看板。記者趙宥寧／攝影
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97歲的前屋主林一桂至今仍常回來文萌樓，「活歷史」翻版。記者趙宥寧／攝影
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台北市歸綏街文萌樓市定古蹟命運多舛，歷經多年興訟爭議，今早正式啟動古蹟修復工程。記者趙宥寧／攝影
台北市歸綏街文萌樓市定古蹟命運多舛，歷經多年興訟爭議，今早正式啟動古蹟修復工程。記者趙宥寧／攝影

日日春 修復 古蹟

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