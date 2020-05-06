貓空樟樹步道染粉色 波斯菊花海正值盛開

位於台北市貓空的樟樹步道，在年初披上金黃色的魯冰花陪伴初春到來，現在改變了彩妝，準備迎入下個季節，許久不見的粉紅色波斯菊已經滿開，點綴了春芽萌發的貓空，粉嫩粉綠把水池周圍裝飾的淡麗雅緻。

適逢香氣濃郁的春茶採收時節，現在的貓空茶品有豐富多層次的韻味，琥珀色的清澈茶湯，深受茶友們喜愛，不論深入淺出都可以在這裡找到喜好，如果偏愛鐵觀音的遊客，更不要錯過了這樣的機會。

台北市大地處表示，這條平緩好走的田邊步道，沿途可見牛車、阿公的腳踏車、轉轉穀倉等意象，悠閒體驗農村的風采，可與同樣親民的樟湖步道串聯成一個環狀步道，也可連結貓空越嶺步道挑戰至山頂眺望美景，誠摯邀請您來趟賞花品茗、強身健體的幸福之旅。

波斯菊盛花期約2至3周，花開嬌嫩，請遊客拍照留念之虞，不要太靠近避免影響花期生長，把美好的畫面留給後來的人欣賞。