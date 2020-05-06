北市疫情民調 5成市民不敢聚會、6成贊成防疫旅館公開

新冠肺炎疫情持續，台北市政府研考會最近也針對防疫是否影響民眾生活進行問卷調查。根據研考會民調結果顯示，高達近五成市民，因疫情不敢與親友聚會；另外也有六成三受訪市民因疫情減少逛街次數；還有五成三改變國內旅遊計畫。

另外，對於北市府推動防疫旅館政策，民調顯示，八成二台北市民知道有防疫旅館，研考會主委賴彥霖說，比較意外的調查結果發現，竟有高達六成市民，贊成公布防疫旅館名稱，認為一切應公開透明；但也有約三成市民不贊成公開，因擔心造成恐慌。

至於生活型態上，這份民調結果也顯示，因疫情緣故，台北市民的早午晚餐外食用餐習慣，也有所改變，高達四成民眾表示，早餐會在家自己煮；三成四則也是不外食自己煮；另外，還有五成一受訪市民表示，晚餐也在家自己煮。

賴彥霖說，從這份民調發現，台北市民的確有因為防疫，顯著影響生活習慣，包括減低聚會、逛街，及外食等習慣。