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國中會考將登場 教師全副武裝監考發燒生

聯合報 / 記者吳亮賢魏翊庭 / 新北即時報導
新北考場將統一購置用餐隔板，提供每位考生。記者吳亮賢 / 攝影
新北考場將統一購置用餐隔板，提供每位考生。記者吳亮賢 / 攝影

全國最大規模考試、國中教育會考將於5月16、17日登場，新北市副市長謝政達今上午前往三重高中，視察考場模擬演練，包括進考場動線、人員管制、查驗身分、量測體溫，如有考生臨時發燒，將由監考人員穿著全身防護衣，引導至備用試場應試，用餐時間也會設置隔板，避免飛沫傳染。

謝政達表示，新北考區為全國第二大考區，共有28個考場，此次因應疫情，率全國之先完成考場學校模擬演練，透過充份準備，讓考生在兼顧防疫的狀況及沒有家長陪考的情形下，安心順利完成考試。

新北市教育局指出，為快速辨識考生，鼓勵學生穿制服應試，未穿制服的考生，則要主動出示准考證；另外，每個考場都配備紅外線熱像儀，若學生臨時發燒，將立即啟用備用試場，安排學生應試，每間備用試場最多可容納5名發燒考生，監試委員會全程穿隔離衣監試。

教育局長張明文表示，由於今年會考是史上第一次家長不能陪考，會把演練過程製成影片，放在網路上，讓考生、家長做好準備；他也提醒，考生務必預留充裕時間抵達考場，於考場期間，盡量減少交談、保持安全距離，另考場皆有考生服務隊，會協助考生所有相關事宜，家長不用擔心。

張明文說，新北市應考人數為31986 人，共開設902間試場，每間試場42個位置，雖間隔難以達到室內1.5公尺社交距離，但會盡量拉到最寬，教室內也會保持「三開」：開門、開窗、開冷氣，並統一購置用餐隔板，提供每位考生。

三重高中教務主任張庭軒表示，三重高中考場備有對講機，提供給考場內的三所國中服務隊，隨時聯繫突發狀況，今年更因應防疫，新增安全防護人員，另外考場及服務隊人員將於考試當天早上6時40分就位，提前等待考生到來。

三重高中今上午舉行會考演練，若有發燒考生，將會引導至備用試場應試，由考場人員身穿防護裝備監考。記者吳亮賢 / 攝影
三重高中今上午舉行會考演練，若有發燒考生，將會引導至備用試場應試，由考場人員身穿防護裝備監考。記者吳亮賢 / 攝影
新北市副市長謝政達(左)今上午前往三重高中視察演練情形。記者吳亮賢 / 攝影
新北市副市長謝政達(左)今上午前往三重高中視察演練情形。記者吳亮賢 / 攝影

發燒 國中教育會考

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