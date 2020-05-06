台中購物節遇上酷碰券 議員：市府快準備電子支付搶錢

2020台中購物節預計7月開跑，今年度全球因新冠肺癌影響，世界經濟活動停擺，嚴重衝擊經濟衝擊。政院規劃發放酷碰券經濟振興措擬採取「電子支付」與「實體票券」並行，振興措施極可能與台中購物節活動時間重疊。台中市議員陳文政提醒市府，屆時全國各縣市都在搶消費人口，籲市府備妥購物節電子支付管道，為台中商家搶得先機。

台中市議會進行專案報告，陳文政指出，經發局早已規劃將購物節結合線上電商平台，讓民眾不出門就能參加台中購物節。

但陳文政提醒，台中購物節可能與中央振興措施時間重疊，目前政院規劃發放「酷碰券」作為經濟振興措施，擬「電子支付」與「實體票券」並行，屆時全國各縣市都在搶消費人口，他擔心可能降低台中購物節預期效益。

陳文政建議市府，購物節線上合作的電商平台，應具有「台灣Pay」「街口支付」「LINE Pay」「Pi拍錢包」等電子支付功能，方便民眾使用電子支付的酷碰券，才能搶得酷碰券商機。

另台中購物節在有限的經費下，主要吸引消費者的賣點就是「抽大獎」去年台中購物節讓連鎖超商、超市等日常消費都可以參與抽獎。今年日常消費的產業其實未受疫情影響太多，應減少或取消抽獎機會，把抽獎機會集中在重災產業，如「觀光旅宿業」「商圈商家」等，才能實質振興台中在地經濟。