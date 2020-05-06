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迎接疫情後「報復消費」 議員：市府盡速建置線上導覽

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員王立任建議市府盡快部署線上導覽系統，迎接後疫情時代，振興經濟。記者陳秋雲/攝影
台中市議員王立任建議市府盡快部署線上導覽系統，迎接後疫情時代，振興經濟。記者陳秋雲/攝影

台中市議會第3屆第3次定期會今進行專案報告議程，議員王立任向市長建議應該在旅遊人口減少時建置台中文資藝文場館觀光景點線上導覽功能丶建置虛擬實景，迎接疫情過後「報復性消費」到來！

疫情影響衝擊全台觀光產業，導致台中許多導遊、領隊頓時無團可帶。另台中不少知名旅遊景點遊客數也在短時間內變得寥寥無幾，如何在後疫情時代振興觀光，是市府重要課題。

王立任表示，觀光局應該趁這段時間跟文化局合作，建置文資藝文場館觀光景點的線上導覽功能，可以深入推廣台中旅遊景點，同時也可以補助導遊及領隊讓他們拍攝導覽影片，納入他們的專業，提升台中未來觀光品質。

王立任提到，現今科技進步，已經可以讓線上導覽提升為虛擬實境。尤其目前可進行線上導覽的場館必須要親自到現場掃描QR Code條瑪，應當讓民眾可以在線上進行掃描來體驗線上導覽。

王立任議員認為，市政府也應該把這個危機當轉機，在旅遊人數減少時，重新整理規劃台中旅遊景點，提升各景點品質。另藉導遊、領隊的專業知識協助民眾認識景點，大力宣傳，待疫情過後，大家才知道要去台中哪裡玩。

疫情 導遊 觀光景點

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