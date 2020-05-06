見證性產業 北市文萌樓動工預計1年修復

見證台北市性產業歷史的文萌樓，今上午舉行動工儀式，預計利用一年時間修復古蹟。一樓將規劃為文萌樓相關歷史資訊、文物展示空間，二樓提供藝文、公益團體進駐並協助管理古蹟。

文化局副局長田瑋表示，這是一個不可能的任務，「歷時15年，終於等到這一天」，原以為退休時都還沒辦法解決，盼文萌樓能成為一個典範，彰顯古蹟的價值，相信其他有複雜產權與官司糾紛的案件，也能有進展。

位於歸綏街的文萌樓從1941年起就是公娼館，建築內部的室內隔間反映出當時性產業的空間要求，而1997年，時任台北市長的陳水扁頒布廢娼令，文萌樓也成為反廢娼運動中心，代表著「公娼精神」與「妓權運動」。

也因文萌樓具備歷史、文化、藝術價值，2006年被登錄為市定古蹟，原本在都市更新範圍，在2014年被劃出。

而文萌樓早期由日日春協會承租經營，但2013年屋主易主，而被新屋主林麗萍要求遷出，雙方因而纏訟6年，日日春在2017年時被判敗訴定讞。

田瑋表示，文萌樓修復後，一樓會規劃文萌樓相關歷史資訊、文物、照片及執業場景展示空間，二樓會提供藝文、公益團隊進駐並協助管理古蹟，盼透過全面性修復工程進行及再利用的推動，不僅讓文資保存與都市發展共存，也深化城市歷史意涵。

田瑋認為，文萌樓能進行修復，最關鍵是輔導平台的成立，文化局、民間團隊在屋主、日日春、建築師進行居中協調，未來文萌樓不會只留下一個空殼，而是大稻埕文化不可或缺的一塊。

他表示，5年來罰過林麗萍2次，「代表文化局向她道歉」，強調是不得已的行政手段，如今的文萌樓，是文化局、日日春及林麗萍「一笑泯恩仇」的所在。