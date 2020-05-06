快訊

最新基因分析顯示：新冠病毒去年底已在全球各地人傳人

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

見證性產業 北市文萌樓動工預計1年修復

中央社 / 台北6日電

見證台北市性產業歷史的文萌樓，今上午舉行動工儀式，預計利用一年時間修復古蹟。一樓將規劃為文萌樓相關歷史資訊、文物展示空間，二樓提供藝文、公益團體進駐並協助管理古蹟。

文化局副局長田瑋表示，這是一個不可能的任務，「歷時15年，終於等到這一天」，原以為退休時都還沒辦法解決，盼文萌樓能成為一個典範，彰顯古蹟的價值，相信其他有複雜產權與官司糾紛的案件，也能有進展。

位於歸綏街的文萌樓從1941年起就是公娼館，建築內部的室內隔間反映出當時性產業的空間要求，而1997年，時任台北市長的陳水扁頒布廢娼令，文萌樓也成為反廢娼運動中心，代表著「公娼精神」與「妓權運動」。

也因文萌樓具備歷史、文化、藝術價值，2006年被登錄為市定古蹟，原本在都市更新範圍，在2014年被劃出。

而文萌樓早期由日日春協會承租經營，但2013年屋主易主，而被新屋主林麗萍要求遷出，雙方因而纏訟6年，日日春在2017年時被判敗訴定讞。

田瑋表示，文萌樓修復後，一樓會規劃文萌樓相關歷史資訊、文物、照片及執業場景展示空間，二樓會提供藝文、公益團隊進駐並協助管理古蹟，盼透過全面性修復工程進行及再利用的推動，不僅讓文資保存與都市發展共存，也深化城市歷史意涵。

田瑋認為，文萌樓能進行修復，最關鍵是輔導平台的成立，文化局、民間團隊在屋主、日日春、建築師進行居中協調，未來文萌樓不會只留下一個空殼，而是大稻埕文化不可或缺的一塊。

他表示，5年來罰過林麗萍2次，「代表文化局向她道歉」，強調是不得已的行政手段，如今的文萌樓，是文化局、日日春及林麗萍「一笑泯恩仇」的所在。

古蹟 日日春 修復

延伸閱讀

紓困3天申請5天撥款？北市：連上一波錢都還都沒下來

先收件、後審核 北市信義區受理紓困一件約10分鐘

北市交通違規檢舉居高 去年第1名破萬件

北市LIVE HOUSE僅剩11間 議員質疑輔導不力

相關新聞

文萌樓啟動修復工程 北市文化局向屋主、日日春致歉

台北市歸綏街文萌樓市定古蹟命運多舛，歷經多年興訟爭議，今早正式啟動古蹟修復工程。文化局副局長田瑋到場參與，針對過去文化局...

北市疫情民調 5成市民不敢聚會、6成贊成防疫旅館公開

新冠肺炎疫情持續，台北市政府研考會最近也針對防疫是否影響民眾生活進行問卷調查。根據研考會民調結果顯示，高達近五成市民，因...

迎接疫情後「報復消費」 議員：市府盡速建置線上導覽

台中市議會第3屆第3次定期會今進行專案報告議程，議員王立任向市長建議應該在旅遊人口減少時建置台中文資藝文場館觀光景點線上...

錢櫃案消防局長請辭 柯文哲：止血、棄軍保帥非我作風

錢櫃大火案，台北市政府的失職懲處名單周四出爐。對於北市消防局長吳俊鴻已提出辭呈，台北市長柯文哲表示，他非常反對「止血」、...

不只放無薪假 星聚點裁員百人、資遣費還分期付款　

受錢櫃大火、疫情雙重打擊，知名KTV星聚點3月初曾因未給予輪班勞工足夠休時遭罰2萬，近日又爆出四間分店有上百人遭裁員，資...

北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

疾病管制署昨天晚間公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，創五年同期新高，該新增個案為北部40多歲男性，近期...

北市交通違規檢舉居高 去年第1名破萬件

交通違規檢舉量高居不下，議員徐弘庭昨天在議會質詢指出，去年民眾檢舉案件達87萬6074件，其中前50名的檢舉大戶，包辦了20萬5848件，第一名檢舉達人1年檢舉數達1萬件，又以違停居多，他說，交通部擬設檢舉天花板，北市應先實行。

北市TMS鼓勵畢業即就業 6成卻升學

台北市影視音實驗教育機構（TMS）校長小野（李遠）昨到議會教育委員會工作報告，議員耿葳質疑，學校鼓勵學生多方嘗試，可自提自主學習計畫抵學分，內容卻是考汽機車駕照、肌力訓練等，她認為不合理，明顯與自主學習的定義有落差。

北市LIVE HOUSE僅剩11間 議員質疑輔導不力

台北市LIVE HOUSE列冊輔導家數從2016年的21間，今年僅剩11間，議員質疑是因文化局輔導力度不夠、補助款變少。文化局表示，補助家數申請下降，是因不少LIVE HOUSE採複合式經營，更改營業登記後移出列冊輔導名單，並未刪減補助預算。

翅膀男孩飛越癱瘓 林政緯5月公益巡演

曾是選秀節目「星光大道」海選的「翅膀男孩」林政緯，因跳水意外全身癱瘓，連聲音都發不出來，經多年努力復健，現在除了發行演唱專輯，更成為街頭藝人及講師，5月起將舉辦公益巡廻演唱會。

2022年增百班 新北公共化幼園已增41班

新北市教育局長張明文昨天到汐止樟樹國小附設幼兒園參與融合教育活動，除了宣布增班，也宣導新冠肺炎防疫期間「新型態的安全生活模式」，讓孩童遠離各項傳染疾病，教育局表示，目前已有310個公共化幼兒園托教據點、125家準公共化幼兒園，預估2022年將可增加至百班公共化幼兒園。

明天會更好 新北藍綠為疫情獻唱

新冠肺炎疫情仍未趨緩，新北市無黨籍市議員馬見Lahuy·Ipin，邀請新北24名藍綠議員翻唱公益歌曲「明天會更好」，新北市長侯友宜昨也與議員們一同獻唱，盼傳遞更多正能量，議員們難得獻唱獲得好評，還有人說是「被政治耽誤的一群人」。

熱門新聞

北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

中央擴大紓困方案不清不楚 基層公所人員怨「秀過頭」

「星光」海選之星跳水癱瘓 翅膀男孩花13年唱出重生

北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

鹿港護理師遺愛人間 家屬捐復康巴士完成遺願

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。