國際同濟會台灣總會捐北市聯醫2500便當 今完成

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員在第一線辛勤防疫，國際同濟會台灣總會從4月底開始陸續捐贈愛心便當給台北市立聯合醫院5處院區醫護人員共2500個，今天到仁愛醫院也是最後一站，盼醫護人員保持好體力照顧民眾。

國際同濟會台灣總會北市區主席王博賢表示，感謝第一線防疫人員堅守岡位，用心照護病人，過去同濟會已捐贈台中、高雄各地醫院物資，最近在北市議員林國成建議下，同濟會決定捐贈北市聯醫醫護人員暖心便當，先前包含中興院區、和平婦幼院區、忠孝院區、陽明院區也陸續分別捐贈250到600個不等的便當，今天仁愛院區是最後一站，捐贈800個便當。