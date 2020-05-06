國際同濟會台灣總會捐北市聯醫2500便當 今完成
新冠肺炎疫情延燒，醫護人員在第一線辛勤防疫，國際同濟會台灣總會從4月底開始陸續捐贈愛心便當給台北市立聯合醫院5處院區醫護人員共2500個，今天到仁愛醫院也是最後一站，盼醫護人員保持好體力照顧民眾。
國際同濟會台灣總會北市區主席王博賢表示，感謝第一線防疫人員堅守岡位，用心照護病人，過去同濟會已捐贈台中、高雄各地醫院物資，最近在北市議員林國成建議下，同濟會決定捐贈北市聯醫醫護人員暖心便當，先前包含中興院區、和平婦幼院區、忠孝院區、陽明院區也陸續分別捐贈250到600個不等的便當，今天仁愛院區是最後一站，捐贈800個便當。
聯醫仁愛院區院長蕭勝煌表示，面對新冠肺炎疫情嚴峻的考驗，第一線防疫醫護人員承受身體疲累、精神緊繃的壓力，民間團體與公司企業捐贈物資能支援醫院，在疫情期間也讓醫護人員獲得正面鼓勵、鼓舞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言