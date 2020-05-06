關切火警被酸隔岸觀火 柯文哲：已要求檢討
對於社群媒體Instagram帳號限時動態被網友改圖及標記「隔岸觀火」，並立即刪文一事，台北市長柯文哲今天說，用字不夠精確才刪文，已要求媒體事務組檢討。
台北市京華城昨天進行拆除工程時發生火警，柯文哲的IG限時動態隨即上傳1張他遠眺京華城的照片，上面註記「京華城火警我正在附近嚴正關切」。
不過，柯文哲這張照片隨即被網友改圖，標記「台北市民成語新解：隔岸觀火」，指發生火災時，市長沒有實際行動，卻在社群媒體上嚴正關切。
貼文隨後刪除，台北市政府副發言人戴于文說明，當時柯文哲正在跑行程，因地點在京華城附近，所以走到窗邊關切，發文用意是要讓市民安心，發文當下的火勢也已撲滅，後為避免原意被誤解，才刪文。
柯文哲今天表示，已要求媒體事務組檢討，未來用字必須更精確，指照片刪除一事只是小插曲。
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