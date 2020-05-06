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疫情斷產品出口 石門農友、民代齊推網路內銷

聯合報 / 記者吳亮賢魏翊庭 / 新北即時報導
新北市議員陳偉杰與石門農會合作，推出「挺農友」圖卡，以臉書、Line等方式網路行銷，吸引許多民眾揪團訂購。圖 / 陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰與石門農會合作，推出「挺農友」圖卡，以臉書、Line等方式網路行銷，吸引許多民眾揪團訂購。圖 / 陳偉杰提供

新冠肺炎疫情蔓延，新北市北海岸三芝、石門不僅遊客銳減，農漁業銷量也大幅下滑，石門區農會原出口到大陸的鐵觀音茶葉，也因疫情受阻，其餘農產品多靠網路行銷的方式，維持業績，為此市議員陳偉杰與石門農會合作，推出「挺農友」圖卡，以臉書、Line等方式網路行銷，立刻吸引許多民眾揪團訂購。

石門區農會理事長陳朝吉指出，疫情爆發以來，茶葉銷量影響較大，原本與對岸有鐵觀音銷售契約，近期皆已暫停出口；另由於石門本地住戶僅6千多人，農、特產品多靠外地人購買，疫情期間觀光客減少，宅配、網路訂單成為主要客源。

陳偉杰表示，石門農友種植農作物技術沒話說，但如何擴大行銷、打開知名度並不在行，受疫情衝擊，農友們苦不堪言，接獲陳情後，立刻向農業局反應，替北海岸農友爭取補助，另外也設計出一系列「挺農友」Line圖卡，介紹在地農產品並張貼粉專、地方臉書社團，多管齊下幫農友行銷。

陳偉杰說，很多農友不使用臉書，因此自己主動幫忙，沒想到才貼文，隔天馬上有人去農會購買，也有很多民眾打到服務處詢問產品訊息，他表示，能實際協助農友賣出產品，才能讓農友稍微恢復信心，接下來還會推出石門肉粽地圖、淡水南瓜巡禮系列貼圖，號召大家一起挺農友。

石門 疫情

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