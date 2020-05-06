台南藏金閣母親節網路拍賣會 布口罩、保鮮盒好禮送

台南市環保局藏金閣5月份網路拍賣會5月9日登場，並結合母親節推出網拍競標區得標前100名，就送布口罩；母親節當天陪媽媽到藏金閣購買商品，贈玻璃保鮮盒1個。主題商品是50年代檜木菜櫥、檜木桌櫃、捷安特公路車。

環保局表示，主題商品中，有1座檜木台式菜櫥，保留了絕版十字壓花毛玻璃搭配綠紗門，完美呈現日式復古的歷史風華。此次更推出母親節專屬的網購商品，由美學班製作的紙塑作品、時尚長短手提袋等。

環保局長謝世傑表示，藏金閣母親節網拍拿好禮，只要5月網拍競標區得標前100名，就送防疫精品布口罩 (每個帳號限獲獎1次)，並鼓勵民眾5月9日陪母親到藏金閣，在平日或平價商品區購買商品，出示身分證明後，贈玻璃保鮮盒1個 (限100名，完成1件商品消費每位媽媽送1個)。

網拍競標區商品競標時間為5月9日周六上午8時至5月11日星期一中午12時整，為了公平競爭，若截止投標前5分鐘有人下標，系統將自動延長，讓有興趣的民眾仍有喊價的機會。環保局表示，民眾只要上藏

金閣網站申請加入會員 (https://epb2.tnepb.gov.tw/

yardsale/default.asp)，取得會員資格後即可參加競標或購買網購商品。取貨時間除了行政機關上班日時間外，增加開放結標當周六(5月15日)上午9點至12點。取貨方式，也可考量物件大小，選擇現場取貨、宅配或郵寄。