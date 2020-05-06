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星聚點KTV爆裁員上百人 資遣費「三期付款」

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不只放無薪假 星聚點裁員百人、資遣費還分期付款　

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

受錢櫃大火、疫情雙重打擊，知名KTV星聚點3月初曾因未給予輪班勞工足夠休時遭罰2萬，近日又爆出四間分店有上百人遭裁員，資遣費還要分三期付款，員工最遲7月才能領足全額。台北市勞動局表示，公司目前實施無薪假，尚未出現大量解雇，資遣費依法須在契約終止30日內一次結清，將持續協助勞資爭議協調。

星聚點離職員工向媒體表示，雇主3月底曾通知員工，預計要從4月起實施無薪假，勞資協調時，雇主曾向員工擔保5月前不會裁員，沒想到自己4月就被資遣，還說資遣費要分12期支付，經勞資協調後改分三期付款，最快也要7月才領完。

台北市勞動局表示，今年至今接獲星聚點資遣通報143人，其中3、4月資遣了110人，理由皆為「虧損或業務緊縮」。由於星聚點總員工數600多人，大量解雇員工門檻為120人，尚未達大解標準。

不過，星聚點自今年3月起施行無薪假，共有480員工受影響，無薪假已於5月3日結束，理應回歸正常運作，但勞動局表示，無薪假目的是避免裁員，已發文要求公司說明，不排除有勞工於無薪假期間遭資遣。

勞動局昨公布違反勞基法名單，星聚點榜上有名，今年3月初因未給輪班勞工適當休息，遭勞動局開罰2萬。如今又爆出資遣爭議，勞動局表示，近日確實收到勞工提出的18案調解，目前已召開多次調解，若勞資調解不成，雇主依法須在員工離職日後30天內一次給付資遣費，若未如期支付，雇主仍違反勞基法。

資遣 北市 離職

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