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北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

聯合報 / 記者游明煌／即時報導
北部40多歲男確診漢他病毒。記者游明煌／攝影
北部40多歲男確診漢他病毒。記者游明煌／攝影

疾病管制署昨天晚間公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，創五年同期新高，該新增個案為北部40多歲男性，近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，工作地偶見老鼠，但未遭咬傷。該縣市衛生局發出新聞稿提醒民眾，國內的錢鼠、溝鼠都可能帶有漢他病毒，預防漢他病毒感染最有效的方法就是要落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等業者均應加強環境清潔工作。

漢他病毒出血熱由感染漢他病毒引起，為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為囓齒類動物，尤其是環境中常見的老鼠，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒出血熱潛伏期數天至兩個月，感染者可能會出現包括發燒、頭痛、倦怠、腹痛、下背痛、噁心、嘔吐、不等程度出血現象及侵犯腎臟等症狀。

疾病管制署指出，北部個案4月10日起出現發燒、腹瀉、全身痠痛等症狀就醫，因症狀未改善，於4月11日收治住院並進行通報。因第一次採檢結果無法確認，4月27日再次採檢，於前日確診。

相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導，提醒注意防鼠措施。

該縣市衛生局發出新聞稿表示，依據疾管署歷年統計資料顯示，自2001年截至目前累計有28例漢他病毒出血熱確定病例，多數為男性感染者，年齡層則以40歲以上較多，巿場、夜市之住民及工作人員為感染漢他病毒之高危險群。

民眾平時亦應留意生活環境中老鼠可能入侵的途徑，家中廚餘或動物飼料應妥為處理，並同時清除家中老鼠可能躲藏的死角，例如清理老鼠容易窩藏之倉庫、儲藏室。如遇到鼠糞、尿必須清理時，應先配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，以策安全。

漢他病毒 老鼠 衛生局

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