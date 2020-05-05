王世堅指口罩販賣機成效差 市府：調整試辦方向

台北市政府在3區推動試辦口罩販賣機。民進黨台北市議員王世堅今天認為成效太差，指單日曾只有平均一台機器賣出24組，應停止擴大辦理；台北市資訊局說，將調整試辦規模及方向。

台北市口罩販賣機設置於信義區、文山區和萬華區等3點試辦；台北市議會財建委員會日前決議，將視超商預購口罩3.0政策啟動後的影響狀況，再決定怎麼推動。

台北市議會下午進行警政衛生部門質詢及答覆，王世堅質詢表示，中央口罩實名制3.0上路後，口罩販賣機曾賣出單日最高1172組，但僅推動初期有3天曾單日販售超過上千組，隨後販賣數量每況愈下。

他說，甚至曾出現單日3台共賣72組，平均一台機器一天賣24組，且還要花多名人力看守，比扭蛋機還糟糕，直批「成效太差、本末倒置，執迷不悟」，要求台北市長柯文哲應停止擴辦口罩販賣機政策。

台北市衛生局長黃世傑說，會和柯文哲報告，且柯文哲也知道販賣數量，此為研發計畫，後續作法將再研究、討論。

台北市資訊局主秘陳慧敏表示，目前仍會在12個行政區進行試辦，但會參考議員意見和市長指示，進行後續規劃，且不會花用經費。

資訊局今晚也發布新聞稿說明，北市府推動「實名制口罩自動販賣系統」為中央口罩1.0購買當期口罩的延伸服務；隨中央再推口罩3.0方案後，經參酌市議會財建委員會日前決議，已暫緩口罩販賣系統採購案。

同時，原口罩販賣機採購案已改為智慧城市專案計劃，且未編列預算，將調整試辦規模及方向，再將試辦成果內容提供給中央政府參考。