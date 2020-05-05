北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

檢舉達人檢舉交通違規，沒有獎金可拿，但與環保有關的檢舉案，檢舉達人的獎金可觀。議員梁文傑下午在議會質詢指出，108年統計，一人檢舉3707件，一年賺走81萬元檢舉獎金；107年，第一名的檢舉達人也檢舉4840件，獎金共70萬元。

梁文傑說，北市編獎金預算，108年編了300萬，前五名檢舉達人共領走224萬。這令人詬病的是，不應該為了錢去檢舉，希望檢討獎金的比例，依廢棄物清理法，獎金授權由地方去制定，各縣市不一 ，他建議比例應下降，且個人要有上限，一年最多20 萬或30萬。

對此，環保局長劉銘龍指出，對個人設上限，這可以研議，至於實給的比例，要看項目，例如像檢舉狗便，因為很難抓，北市給九成，台中甚至達九成五。

交通違規檢舉量高居不下，議員徐弘庭在議會質詢指出，去年民眾檢舉案件達87萬6074件，其中前50名的檢舉大戶，包辦了20萬5848件，第一名檢舉達人一年檢舉數達1萬件，以違停居多，徐弘庭說，交通部擬設檢舉天花板，台北市應先實行。

對於檢舉達人的檢舉比例，北市交大大隊長陳明志指出，比例不合理，且檢舉達人使用的器具，沒有經過標準檢驗，也已經函請警政署、交通部，希望限縮民眾檢舉的違規項目。