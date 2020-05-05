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北市消防人力不足 議員批柯市府卻有「黑機關」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市消防人力不足，議員許淑華今在議會質詢，批柯市府卻有「黑機關」。記者楊正海／攝影
北市消防人力不足，議員許淑華今在議會質詢，批柯市府卻有「黑機關」。記者楊正海／攝影

錢櫃KTV台北林森店大火，暴露公安問題，但也凸顯消防人力不足。台北市議員許淑華質疑，消防局人力不足，今年缺額仍有86人，但柯上任以來，悠遊卡公司增加48人、文化基金會增加58人、秘書室人數從4人增至14人，批評人事處，碰到市長的人都不敢有意見，人事處官員被問得啞口無言。

許淑華指出，消防局除了缺額86人，但去年公安檢查次數，從9.2萬筆增加到11萬筆，但消防的人數沒有增加，工作卻增加。局長吳俊鴻也說，最近專案檢查次數的確增加。許淑華說，消防業務太多，甚至還有水源調查，消防用水， 還有3萬次的檢查。

許淑華說，但柯上任以來，悠遊卡公司增加48人、文化基金會增加58人，人事處官員說，警消人員缺額要看消防署、警政署，但許淑華說，警消員額控管還是在台北市，悠遊卡和文基會，都不是台北市人事處管，難怪叫「黑機關」，市府只能管到行政機關。但反觀秘書處媒體事務組，甚至常從各局處調人支援，占局處的缺，她痛批可以這樣玩的嗎、合理嗎？人事處官員不敢回答，只說可能有人力上的需求。

許淑華說，媒事組人員從各單位調來占缺，這對嗎，有人力需求，為何不從祕書處自己補？ 碰到市長的人都不敢講話嗎。她要求政風處，針對調查柯市府用人問題。

許淑華 悠遊卡 北市

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