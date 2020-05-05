新北執行分署首次不動產通訊投標 拍出板橋房產

法務部行政執行署新北分署因應疫情，不動產拍賣5月全面採「通訊投標」方式辦理，今天首次透過線上直播完成投標，順利以新台幣2028萬餘元拍出板橋火車站附近的房產。

新北分署表示，今天透過臉書（Facebook）現場直播的方式進行通訊投標作業，透過鏡頭可看出多起不動產標的物都無人投標，最後進行座落板橋區文化路一段巷弄1樓房地，是屬於臨近板橋火車站精華地段住宅。

新北分署表示，此一建物總面積122.44平方公尺，第1拍底價是2580萬元，因無人應買，經過2次減價拍賣，今天是第3次拍賣，公告拍賣底價為1964萬元，共有2人投標競價，最後以2028萬9999元的價格拍定。

新北分署表示，民眾若想參與通訊投標，務必要將規定標封格式黏貼於信封袋，並載明開標日、時及案號，信封袋內應含投標書、保證金封存袋及相關證明文件，才算符合有效規定，並應以「雙掛號」方式，在拍賣開標日1日前，寄達指定郵局信箱，否則投標將認定屬於無效。