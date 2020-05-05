拚街友重返職場 觀照園推綠美化園藝蔬菜專班
新北觀照園去年與職訓中心合作，協助8名街友重返職場，今年則與農改場及莊敬高職老師合作，開辦綠美化園藝蔬菜專班，觀照園主任黃梅英說，希望街友變身「綠手指」，學習到一技之長也能職業重建。
今年60歲的阿興（化名）8年前裝潢生意失敗致經濟不濟，又因為離婚而淪落街頭，僅靠打零工維生，沒想到又遇上車禍造成骨折，醫院社工協助轉介到新北中途之家林口觀照園休養安置。
阿興身體逐漸康復後，利用園內的木頭改造成簡易家具，其他街友嘖嘖稱奇，這次也參加綠美化園藝蔬菜職業訓練課程，希望藉由本身木工專業結合園藝造景技巧，能再重回職場養活自己。
新北社會局指出，課程有林業試驗所前組長邱志明講解樹木修剪技術與方法，也有桃園區農改場劉廣泉和吳信郁2位副研究員教導蔬菜的栽種技巧和病蟲害防治，莊敬高職園藝科主任張莉莉也指導園藝植物和景觀規劃與操作。
社會局長張錦麗今利用下午時間到觀照園，阿興等人則在菜園內施肥，目前還種植了玉米、茄子、紅鳳菜、大陸妹等蔬果，還有街友利用菜渣、果皮、廚餘和香蕉莖葉，混合粗糠製作有機堆肥。
社會局說，2周的訓練課程教導街友從蔬菜栽種技巧和病蟲害防治，還有樹木修剪、景觀園藝維護和肥料施作等，盼街友能學習一技之長，去年的清潔打蠟職訓課程，就有12人參與職訓，8名成功重返職場。
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