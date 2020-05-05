口罩販賣機銷量少 黃珊珊：將升級為2.0行動模組

台北市長柯文哲推動口罩販賣機政策，遭質疑販售數量少。北市府副市長黃珊珊表示，北市府試辦口罩販賣機是校園販賣機的升級版，重點非機器、而是實名制及無現金交易的數位模組。黃珊珊說，未來市府會發展口罩販賣機2.0，將其進化為行動模組。

對於民進黨議員王世堅說，北市府推出口罩販賣機，但銷量數量變少，質疑北市府還需要在12個行政區設置？黃珊珊表示，中央的口罩3.0出來之後，目前口罩販賣機僅有三個行政區設置。但這三區的試辦，都是由廠商自己提出實驗計畫，北市府只有提出場域，並沒有編列公務預算。

黃珊珊提到，口罩販賣機其實是校園販賣機的升級版，重點是實名制及無現金交易的模組，這是重要的技術突破。黃說，北市府過去沒有建置鄰里的數位系統，這次民政局已選出20個里作為試辦區域，未來會將升級版的販賣機2.0變成行動模組，讓鄰里系統加入數位建設，讓鄰里系統就可以擔負資源配送，里長就不需要造冊，這也是智慧城市的計畫。

黃珊珊說，口罩販賣機計畫，本來就是北市府與中央的合作試辦計畫，期限是試辦三個月，目前設置在信義、文山及萬華區，的確因取得口罩的方式越來越多元，銷售量變少，未來市府會做調整，讓口罩販賣機升級到下一個階段。