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紓困難認定 北市：舉牌賣玉蘭花可提舉證也可簽切結
中央宣布擴大纾困方案 ，台北市各區公所電話爆量。民政局副局長吳坤宏表示，許多民眾看到電視，紛紛打到區公所詢問，昨天各區公所都湧入至少400-500通電話，由於明天櫃檯就會受理申請，民政局已要求各公所加派人手及櫃檯，若人潮多，不讓民眾等太久，會以先收件方式，加快收件速度。
由於中央標準地方難認定，也讓地方政府也相關困擾。吳坤宏表示，很多民眾不清楚什麼樣的資格才能申請，區公所同仁必須花很多時間說明及解釋，但同仁對於中央的紓困申請規範，也是從媒體上得知，第一線同仁並沒有收到書面資料，的確造成相當大困擾。
吳表示，北市府的因應作為，若民眾可以自行提出舉證，例如舉牌工、玉蘭花進貨證明等，甚至提出切結書都受理申請。至於財稅部分，社會課同仁也會協助民眾進到系統查核，若合格，也會發給相關的紓困金。
研考會副主委黃銘材也表示，中央宣布紓困方案後，1999也湧入詢問的電話，這兩天的進話量，打來問紓困的詢問電話，昨天約有2百通紓困電話，今天截至下午3點也接到233通電話。
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