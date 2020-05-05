受到新冠肺炎影響 腸病毒病例降到歷史低點

受到新冠肺炎影響，民眾重視防疫、戴口罩與勤洗手，也使得腸病毒與流感等相關疾病感染人數降至低點，台南市上周腸病毒就診人數僅96人，創下新低紀錄。

台南市衛生局表示，根據疾管署的醫療院所門急診統計，台南市上(4月26日至5月2日)周腸病毒就診人次僅96人次，腹瀉計有6658人次，類流感2284人次，流行趨勢均位於低點。

衛生局指出，每年的4-6月為腸病毒流行期，台南市只要在880人次以上就算進入流行期，但上周只有96人，創了歷史新低點。

此外春秋兩季也是諾羅病毒與輪狀病毒好發期，可能引發腹瀉等症狀，今年初台南市光一周的腹瀉人次就超過1萬3000人，目前也是低點；而流感人數也減少，今年初的高峰期，單周的人次也是超過萬人。

而今天是世界衛生組織(WHO)訂定的「世界手部衛生日」，藉此於醫療機構和社區宣導手部衛生重要性。民眾應注意手部衛生，「吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後」應優先使用肥皂濕洗手。

衛生局表示，根據之前長庚醫院的實驗，以75%酒精要消毒無套膜病毒，例如腸病毒，消毒率只能達到9成，並無法完全消滅，因此還是要盡量以肥皂洗手，而不是光用酒精。