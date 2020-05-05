石門百歲人瑞模範母親 穿線引線好眼力

五月光輝月，因疫情原因，模範母親表揚活動取消，改由區長到模範母親家中送匾額，石門區的市級模範母親的江阿嬤不但超過百歲，眼力還相當好，能夠穿針引線，讓到場祝賀區長、市議員們也相當驚奇，直誇百歲模範母親的好眼力。

石門區草里里的江阿嬤雖然103歲，但還可以穿針引線，手腦都相當靈活，可能與家庭和樂以及居住環境好有關，石門區真的是宜居的好所在，也要祝福阿嬤母親節快樂，越活越樂活健康。

今年石門區的市級模範母親是住在草里里的江阿嬤，在區長林俊宏與里長還有議員們祝賀下，江阿嬤收到滿滿的母親節賀禮與祝福，而阿嬤除了表達開心感謝之外，還疼惜晚輩花錢來送祝賀，處處為晚輩著想。

石門區長林俊宏說，今年沒有模範母親表揚活動，也取消了與子女一同用餐的慶祝，不過各里的模範母親還是在區公所與里長的一一走訪，希望能夠來為子女辛勤一輩子的母親獻上祝福與感謝，期待將母愛的偉大發揚，也要提醒子女們及時行孝。