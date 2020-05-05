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新北診所防疫隊成軍 企業捐款、物資力挺

觀天下 / 記者羅綸宏/新北報導
「新北基層診所防疫隊」正式成軍，三重先嗇宮暨寶路開發建設、名牌食品等企業也捐助防疫物資、215萬元支援。 圖／全聯有線電視提供
「新北基層診所防疫隊」正式成軍，三重先嗇宮暨寶路開發建設、名牌食品等企業也捐助防疫物資、215萬元支援。 圖／全聯有線電視提供

新北市醫師公會號召下，「新北基層診所防疫隊」正式成軍，未來將投入支援發燒篩檢站的採檢任務，並協助居家民眾通訊診療，三重先嗇宮暨寶路開發建設、名牌食品等企業也捐助大批防疫物資、捐款215萬元，支援基層診所防疫隊。

新北醫師公會理事長周慶明表示，基於保國衛民的責任，以及善盡醫師奉獻的精神，所以我們堅持在我們的崗位上，紓解新北市17家急救責任醫院的服務壓力，目前已有150位醫師響應，隨時等候市長和衛生局長的差遣。

為了向堅守崗位的基層診所致敬，包括三重先嗇宮董事長李乾龍暨寶路開發建設股份有限公司、名牌食品股份有限公司等多家企業團體，除了捐贈大批防疫物資，也捐款215萬元，提供基層診所防疫隊使用。

防疫作戰需要前線、後方共同協力，才能得到最後的勝利。新北市侯友宜感謝醫師公會願意扛起責任，守護民眾健康，也感謝各界的捐贈。他強調疫情還沒度過，大家要繼續備戰，絕不能掉以輕心，希望大家一起加油！

醫師 先嗇宮

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