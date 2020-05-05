親手包裝康乃馨 新北市議員送花祝母親節
五一勞動節連假，新北市議員陳偉杰辦公室全體員工做起了手工包花的任務，準備超過3000朵的康乃馨，市議員陳偉杰親手包裝康乃馨送給八里、淡水、三芝、石門的偉大媽媽們，這幾天包花又送花，最後來到石門區，不但媽媽們有祝福，爸爸們也要來拿花要送給家中偉大的女性。
市議員陳偉杰表示，五一連續假期，準備了超過3000朵的康乃馨，每一朵送來的時候都沒有包裝，而是在與服務團隊親手包裝下，放入花袋，貼上齊心抗議、台灣加油，祝媽媽母親節快樂的貼紙，才算大功告成，親手包裝要傳遞最真摯的祝賀。
除了定點送花，市議員陳偉杰也走訪石門區公所、戶政事務所與清潔隊，要為疫情期間辛苦防疫、公務工作還要兼顧家庭的母親致上謝意，希望藉此也提醒大家，趁著母親節要趕緊傳遞平時難以表達的愛，記得跟偉大的媽媽說聲母親節快樂。
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