活化閒置空地 淡水北投里爭取設公園

淡水區新市鎮新市一路三段101巷17弄道路旁一塊空地，由於閒置多年，經北投里長張麗卿希望改造成為一處公園，經市議員陳偉杰會勘協調，未來將會爭取三百萬元經費，開闢成為口袋公園，讓大小朋友都可以來到這裡休憩玩樂。

北投里長張麗卿說，這塊空地因為是屬於公有地，因此定期都要來進行除草作業維護。

市議員陳偉杰表示，日前邀請區公所及里長等單位來到現場會勘，因這裡是屬於新北市府養工處的道路用地，而未來將會爭取三百萬元的經費，來進行開闢成為口袋公園

淡水區長巫宗仁表示，過去區公所也在尋找一處可以為北投里設置公園的用地，而正好在里長與議員提案之後，由市議員幫助找經費，在這塊大約144坪方公尺的空地上，來設計一處公園，內容將會有孩童的遊樂設施，以及長者可以使用的體健設施，讓大小朋友都可以來到這裡休憩玩樂，預計在今年底就可以來完工。