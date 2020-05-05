搭礦車賞螢去 平溪創意導覽新玩法

來到平溪，無非是天燈或瀑布，但平溪有礦業與自然氣候，漫遊鐵道老街、登山步道健身也是不少遊客的首選活動，由社區經營的臉書「嘻哈平溪」粉專，最近卻結合了最近正夯的賞螢夜遊與煤鄉的搭礦車體驗，帶出平溪特色的導覽新玩法。

平溪區過去產煤人人皆知，但少有人認識礦業現今留存的樣貌，因此十分里龍安社區發展協會理事長吳明賢，自去年創立「嘻哈平溪」臉書粉專後，這次賞螢季特別發起創意導覽，希望結合新平溪煤礦博物館，帶遊客們認識平溪過去的礦業風景。

龍安社區發展協會理事長吳明賢表示，因為其父親是新平溪煤礦博物館當地過去的老礦工，這次的發想便是重現父親過往夜間下班後，能看到螢光點點的景象，讓平溪天然的螢火蟲生態結合礦車體驗，形成這次導覽活動的亮點。

因為疫情關係，此次的簡報解說拉至戶外，透過有獎徵答，腦力激盪平溪的特色與待改善的地方，使遊客們不只是玩，還有不一樣的思考刺激之後再來平溪尋寶的動力，整個晚上大人小孩坐礦車賞螢火蟲、製作天燈吊飾、多肉植物DIY，還來到礦坑口看蝙蝠，雖然是夜間導覽，仍讓第一次參加粉專導覽的遊客們感到相當豐富精彩。

坐著轟隆隆的礦車，可見到一旁的路燈與車子熙來攘往，螢火蟲在樹林間宛如純淨的精靈，見著遊客們認識平溪的深度，同時承載了上一代礦工們的繁榮歲月。