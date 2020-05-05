漁民紓困二階執行 漁會怨：中央做好人基層累死人

新冠肺炎疫情衝擊勞工，行政院長蘇貞昌拍板定案，向各地漁會投保勞保的漁民也納入紓困，一次發給3個月3萬元，嘉義區漁會1萬1200人符合資格，受理1周逾8000人申請，還未結束，行政院又宣布年所得50萬元以下漁民再納入紓困，下周一受理，漁會人員說，中央紓困做法真是「一字不寫，寫萬字」（簡單的事複雜化），中央做好人，基層累死人。

嘉義區漁會說，漁會共有2萬5000多名會員，其中1萬1200名會員，符合領取3萬元資格，另有一半甲類會員，符合領取1萬元紓困補助資格，行政院宣布後，漁民打來漁會詢問電話不斷，至今未 到公文，漁會無法答覆，3萬元紓困還沒辦完，緊接著又要辦萬元紓困。

漁會為加速辦理，讓會員領到錢，加派人手及受理處所，部分員工加班處理，忙到半夜，他們說，其實政府對有資格領取的都有資料名單，合不合格都知道，應該合格者就直接給錢，不用再申請填表格送審，有的會員一直詢問錢何時核撥，他們無法答覆。

有員工援引台灣俚語「一字不寫、寫萬字」，譏諷中央民紓困做法，，意思是一件簡單的事，可以用很簡單的方式去完成，偏偏要把它複雜化，把基層執行人員累得人仰馬翻。