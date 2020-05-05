口罩販賣機不如扭蛋機？王世堅：柯文哲勿執迷不悟

因應疫情，台北市政府力推口罩販賣機，台北市長柯文哲曾說希望12個行政區都能上線，但目前只有信義、萬華、文山3個行政區放置口罩販賣機；市議員王世堅下午在議會質詢出，中央口罩3.0實名制上路，一天最低一台口罩販賣機曾只賣出24組口罩，比扭蛋機、夾娃娃機還不如，柯市府不該執迷不悟，應停止擴大辦理口罩販賣機政策。

對此，資訊局主祕陳慧敏指出，有關後續的招標，不會進行，試辦計畫會縮小規模，但原則上原計畫仍是在12區，但不會用招標模式，不會再花一毛錢。

王世堅追問，柯文哲曾把資訊局長叫去，還要大做？繼續推？陳慧敏說，口罩販賣機主要是一個創新實驗計畫，不光是針對口罩實名制，而是有一個新的模組能做應用。衛生局長黃世傑也表示，相關的販賣數據，柯文哲市長都知道，他會跟市長報告。

王世堅指出，口罩3.0後，口罩販賣機從最高最高的一天1172組，但是最高的一次，之後一天賣1000組的只有3天，但之後，曾經出現一天200多組，最低到50幾，信義健康中心有三台販賣機，曾出現一天平均只賣24組口罩，還要多花8名人力去看守。

王世堅說，若從從早上8點半開賣，到下午5點下班，若一台只賣20幾組，花8個人力，效益比扭蛋機還糟，和夾娃娃機更是沒得比，所以應該跟柯文哲講清楚，「不要鬧了」。