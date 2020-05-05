洄游農村邁入10年不停辦 調整改推「防疫版」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
農委會水保局大專生洄游農村競賽過去讓在校生和洄游農村創新研究計畫青年團隊以對話、實地巡禮進行實習媒合，但今年因疫調整推出「防疫版」改疫線上交流媒合。圖／水保局提供
農委會水保局大專生洄游農村競賽過去讓在校生和洄游農村創新研究計畫青年團隊以對話、實地巡禮進行實習媒合，但今年因疫調整推出「防疫版」改疫線上交流媒合。圖／水保局提供

農委會水保局近年推動大專生洄游農村競賽，鼓勵青年參與農村事務，唯今年受疫情影響，為避免校園群聚感染，調整模式推出「防疫版洄游農村」，透過線上直播訪問，分享在地駐村經驗與成果，且官產學跨界合作，虛擬化實習媒合成果。

水土保持局指出，為鼓勵年輕學子發揮創意和專長投入農村社區公共事務，9年前辦理大專生洄游農村競賽，暑假前選出大學生團隊到國內各地駐村執行農村再生計畫，今年邁入第十屆且整合推出「青村有氧運動」，未料碰上新冠肺炎攪局。

為配合中央防疫措施，水保局調整模式推出「防疫版」將「大專生洄游農村競賽」校園說明會，改成在「青村白皮書」FB粉絲專頁進行線上直播訪問，並分享在地駐村經驗與成果，降低到校說明致群聚感染風險，更擴大官產學合作線上媒合。

水保局表示，原規劃讓在校生和洄游農村創新研究計畫青年團隊以對話、實地巡禮進行實習媒合，但為配合防疫，改成影音預錄採訪剪輯、線上遠距教學與工作及定期召開虛擬會議等進行交流、實習媒合、職前基礎技能訓練和工作進度管理。

其中，新北市坪林區金瓜三號青年團隊就曾進行預錄採訪，且透過網路平台媒合有興趣的學生，意見交流更訓練實習所需遊程規劃、導覽解說及在地茶產業知識等基本技能，透過線上虛擬整合運用，讓青年更多元且廣泛的瞭解農村再生推動。

水土保持局也提到，強化防疫措施除了讓活動避開人潮，降低群聚風險，也透過網路平台讓大專青年接觸台灣農村，以其他型態意開啟對農村的想像與可能，對農業有所了解和興趣，也讓洄游農村競賽和台灣農村發展持續升級不中斷。

農委會水保局大專生洄游農村競賽今年受疫情影響，調整模式推出「防疫版」透過影音預錄採訪農村青創團隊影片、線上直播訪問等進行網路企業媒合實習。圖／水保局提供
農委會水保局大專生洄游農村競賽今年受疫情影響，調整模式推出「防疫版」透過影音預錄採訪農村青創團隊影片、線上直播訪問等進行網路企業媒合實習。圖／水保局提供

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