洄游農村邁入10年不停辦 調整改推「防疫版」

農委會水保局近年推動大專生洄游農村競賽，鼓勵青年參與農村事務，唯今年受疫情影響，為避免校園群聚感染，調整模式推出「防疫版洄游農村」，透過線上直播訪問，分享在地駐村經驗與成果，且官產學跨界合作，虛擬化實習媒合成果。

水土保持局指出，為鼓勵年輕學子發揮創意和專長投入農村社區公共事務，9年前辦理大專生洄游農村競賽，暑假前選出大學生團隊到國內各地駐村執行農村再生計畫，今年邁入第十屆且整合推出「青村有氧運動」，未料碰上新冠肺炎攪局。

為配合中央防疫措施，水保局調整模式推出「防疫版」將「大專生洄游農村競賽」校園說明會，改成在「青村白皮書」FB粉絲專頁進行線上直播訪問，並分享在地駐村經驗與成果，降低到校說明致群聚感染風險，更擴大官產學合作線上媒合。

水保局表示，原規劃讓在校生和洄游農村創新研究計畫青年團隊以對話、實地巡禮進行實習媒合，但為配合防疫，改成影音預錄採訪剪輯、線上遠距教學與工作及定期召開虛擬會議等進行交流、實習媒合、職前基礎技能訓練和工作進度管理。

其中，新北市坪林區金瓜三號青年團隊就曾進行預錄採訪，且透過網路平台媒合有興趣的學生，意見交流更訓練實習所需遊程規劃、導覽解說及在地茶產業知識等基本技能，透過線上虛擬整合運用，讓青年更多元且廣泛的瞭解農村再生推動。