小二生傳被逼戴口罩跑操場 師喊冤：有說可拿掉

中國大陸昨傳出兩名中學生上體育課時，因戴口罩跑步猝死，引發熱議，不料今台灣也傳出類似案例，一名家長在臉書「爆料公社」怒控，就讀新北市泰山區某小學二年級的女兒，上周全班被一名葉姓體育老師處罰，戴口罩跑操場10圈、跳繩500下，令他直呼「太誇張」；不過校長則回應，跑操場非處罰，而是體適能課程，且該師未要求學生戴口罩跑步，有說「會喘口罩可以拿下來」。

該家長PO出與其他家長LINE對話內容，指出女兒班級上周三上體育課時，因值日生沒借器材，全班連坐受罰，跑操場10圈，全程還要戴著口罩，他更氣憤地說，大陸才有高中老師要求學生戴口罩跑操場，結果兩個猝死，「這麼熱的天氣，連大人戴口罩走路都受不了，怎麼會要求小孩戴口罩跑10圈操場」。

家長表示，罰跑過程中，老師還在一旁納涼觀看，並沒帶隊跑，此外老師很兇，孩子很怕他，更有家長反映，「孩子上次吵著不想去學校，就是不想上體育課。」

對此校長回應，葉姓教師相當年輕，之前曾在他校任教，今年則是第一年在本校代課，「因為那天要上球類課程，學生沒有借到器材，才改上體適能，所以跑步距離比平常更多」，總長度約3圈操場，一圈200公尺，另外還有3次30公尺短距離衝刺。