貓纜5/11起暫停營運 動物園6/15起休園10天

台北捷運指出，貓空纜車因進行年度檢修作業，11日至29日暫停營運；而台北市動物園也表示，暫定6月15日至6月24日休園，進行園內設備修繕。

北捷表示，貓纜每年依原廠建議檢視各項設備檢修週期，展開年度設備大修及測試，確保系統安全及穩定性。而貓纜檢修多安排在5月，主要是避開6至8月落雷季，今年的檢修日則避開母親節及端午節連續假期。

北捷指出，今年度設備定期檢修項目包含齒輪箱、救援馬達、迂迴輪、張緊液壓缸、緊急煞車卡鉗、轉轍器、偏向索輪、出入口導引裝置等設備大修、驅動大輪襯墊更換、及張緊台車非破壞檢測等作業，另進行年度系統測試則包含電氣動態、載重及運轉測試等。

北捷資料顯示，貓纜108年系統平均可用度為99.9%，與107年相同，顯示系統運轉穩定，是全世界採用POMA公司纜車系統中表現最佳之一。

動物園則從去年起，每年中安排一段時間休園，園方利用這段時間進行園內修繕及更新，發言人曹先紹說，今年暫定6月15日起休園10天，6月25日重新開放。