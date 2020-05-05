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管理競選廣告亂象 台北市i-Voting5月15日投票

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
歡樂無法黨台北市議員邱威傑發起i-Voting提案，主張修訂「北市競選廣告物管理自治條例」，嚴格限制競選廣告物使用。 圖／本報資料照
歡樂無法黨台北市議員邱威傑發起i-Voting提案，主張修訂「北市競選廣告物管理自治條例」，嚴格限制競選廣告物使用。 圖／本報資料照

歡樂無法黨台北市議員邱威傑發起i-Voting提案，希望參考國外方式，從嚴管理競選廣告，台北市建管處今天表示，全案確定於5月15日至25日，開放i-Voting投票，總共4個投票項目，包括限制參選人競選廣告的地點、數量及尺寸，歡迎年滿18歲、設籍台北市的民眾，一起上網來投票表達意見。

台北市建管處表示，針對管理競選廣告，為了解民眾意向，今天市政會議拍板，確定開放i-Voting投票，民眾可至北市府i-Voting網站，投票時間為5月15日上午10點起，至5月25日下午4點止，每人1至2票，且2票不可同一選項。

台北市建管處說明，透過在網路上及實體公聽會上討論後，彙整出4個投票選項，民眾可至市府臉書、機關官網、公民參與網、提案人臉書等，獲得與投票有關的資訊。

根據4個投標選項，包括選項1「限制參選人能設置競選廣告物的地點、數量及尺寸，且須事前申請並將地點公開上網」；選項2「限制參選人僅能在政府設置的公告欄上張貼相同數量及尺寸的競選廣告」。

以及選項3「限制參選人能設置競選廣告物的地點、數量及尺寸，但免事前申請即得設置規定」；選項4「維持現行自治條例規定，僅需加強執行強度。」

台北市建管處表示，當投票結束後，會參考投票結果，進行自治條例修正，相關修法進度可於台北市法規提案流程查詢系統取得。

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