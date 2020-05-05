新北長照機構探視嚴 限時限人數且兒童不宜

新北市政府公布長期照顧機構探視原則，每機構每一會客室每一時段僅限一組2名家屬探視；除產後護理之家，兒童限制探視；臥床者每寢室限一組，一次一人探視，限30分鐘。

新北市府今天召開武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情應變會議，社會局長張錦麗會中公布長照機構探視原則時說，長照機構是健康最弱勢的一群，須有更高防疫準備和安全評估。

她說，新北有217間長者長照機構、82間護理之家、49間產後護理之家、9間精神護理之家、16間身心障礙機構和8間兒少安置機構，經溝通決定先小幅度開放。

張錦麗表示，探視原則「限人數、限時間、限地點、限年齡」，探視時全程戴口罩、保持社交距離、不得共餐飲食。

新北市長侯友宜聽取報告後表示，新北訂比中央政府嚴格又符合人情的規範，希望家屬和長照機構彼此體諒。

侯友宜接受媒體聯訪表示，探視採預約制，家屬探視後，機構要立即大消毒，一定要管控非常清楚。市府將隨時抽查、嚴格把關，確保長者、慢性病患與弱勢族群得到最好安全保護。

此外，24名跨黨派新北市議員致敬各行各業為疫情而戰，合作翻唱公益歌曲「明天會更好」，希望藉歌聲傳遞更多正能量。

活動由無黨籍新北市議員馬見（Lahuy．Ipin）發起，上午在新北市府舉行歌唱影片首映活動，侯友宜歡迎讓歌聲帶領大家往前走。