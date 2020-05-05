新北成立「基層診所醫師防疫隊」 支援第一線發燒篩檢

新冠肺炎疫情趨緩，各項管制可能逐步解除，新北市今宣布成立「基層診所醫師防疫隊」，萬一疫情又升溫，可第一時間投入支援發燒篩檢站採檢任務，加強第一線通報，並協助居家民眾通訊診療，舒緩新北17家急救責任醫院壓力。

侯友宜指出，基層診所在第一線面對的風險非常高，因為民眾在發病前或發病後第一個禮拜，傳染力是最高的，而且他們通常優先選擇基層診所就診，所以必須要提供基層更好的防疫配備，「他們才是守著新北市市民健康的第一道防線。」

侯友宜表示，隨著疫情趨緩，若邊境開放後，入境民眾勢必大量增加，萬一碰上疫情又升溫，需要更充足的防疫力量，未來在發燒篩檢站需要人手的時候，站出來幫助急救責任醫院。目前志工隊已有近150位醫生加入，「這些力量都是最堅強的後盾，讓防疫有備位、萬無一失。」

衛生局長陳潤秋表示，基層診所醫師防疫隊透過公會持續召募中，目前已有147位醫師響應、107家診所投入提供遠距診療服務。另外，善心人士捐款共計215萬元，將透過社會局愛心大平臺作為基層診所防疫隊相關津貼。