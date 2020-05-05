新北成立「基層診所醫師防疫隊」 支援第一線發燒篩檢
新冠肺炎疫情趨緩，各項管制可能逐步解除，新北市今宣布成立「基層診所醫師防疫隊」，萬一疫情又升溫，可第一時間投入支援發燒篩檢站採檢任務，加強第一線通報，並協助居家民眾通訊診療，舒緩新北17家急救責任醫院壓力。
侯友宜指出，基層診所在第一線面對的風險非常高，因為民眾在發病前或發病後第一個禮拜，傳染力是最高的，而且他們通常優先選擇基層診所就診，所以必須要提供基層更好的防疫配備，「他們才是守著新北市市民健康的第一道防線。」
侯友宜表示，隨著疫情趨緩，若邊境開放後，入境民眾勢必大量增加，萬一碰上疫情又升溫，需要更充足的防疫力量，未來在發燒篩檢站需要人手的時候，站出來幫助急救責任醫院。目前志工隊已有近150位醫生加入，「這些力量都是最堅強的後盾，讓防疫有備位、萬無一失。」
衛生局長陳潤秋表示，基層診所醫師防疫隊透過公會持續召募中，目前已有147位醫師響應、107家診所投入提供遠距診療服務。另外，善心人士捐款共計215萬元，將透過社會局愛心大平臺作為基層診所防疫隊相關津貼。
今基層診所醫師防疫隊成立大會中，三重先嗇宮董事長李乾龍暨寶路開發建設股份有限公司、名牌食品股份有限公司及英屬維爾京群島商寶貝國際有限公司台灣分公司、臺北市國際蘭馨交流協會、澄希貿易有限公司及邱正宏美學教育基金會等民間團體，也捐贈一批面罩、護目鏡、N95及銀離子口罩、食品及飲料等給診所醫師，感謝他們抗疫的辛勞。
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